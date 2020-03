PM registra 4 pessoas baleadas em Mossoró na noite desta quinta-feira, 19

A Polícia Militar de Mossoró registrou quatro pessoas baleadas na noite desta quinta-feira (19), na cidade de Mossoró.

Os crimes aconteceram no Sumaré, na Favela do Fio e na 3ª etapa do Conjunto Vingt Rosado, já chegando no Alto da Pelonha. As vítima são 4 homens, sendo dois menores de 18 anos. Um dos homens foi vítima de bala perdida.

A vítima do Sumaré foi atendida na UPA do Alto de São Manoel, no início da noite. O homem estava sem documento e contou a PM que tem 17 anos, mas essa informação ainda não foi comprovado.

O homem disse que se encontrava no bairro Santa Delmira e teria sido baleado por um desconhecido, versão esta que não convenceu a polícia, que estava em busca de localizar um suspeito de ter praticado um assalto no bairro Sumaré. A vítima do assalto esteve na UPA e reconheceu o homem.

Contou que, no final da tarde desta quinta-feira (19), estava na rua Lourival Caetano Ferreira, quando um indivíduo se aproximou sem mostrar arma e com a mão na cintura mandou que ele descesse da moto.Um popular que presenciou a ação criminosa atirou e acabou o atingindo o criminosos no joelho, tendo ele abandonado a moto e fugido do local.

Ele foi socorrido posteriormente, por uma ambulância do SAMU, acionada para uma residência no Dom Jaime Câmara (Malvinas). O homem precisou de cirurgia e foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

CASOS DA FAVELA DO FIO

Ainda na mesma noite, um adolescente de 15 anos e um homem identificado como José Fernando Barbosa dos Santos, 44 anos, foram baleados na Favela do Fio.

O adolescente não informou a PM como teria sido baleado, o que se sabe é que a PM e o SAMU foram acionados para a Rua José Malaquias de Oliveira, onde o encontraram baleada na região do tórax.

As informações do SAMU dão conta que o jovem foi atingido pelas com um tiros pelas costa. Ele foi socorrido para o HRTM com estado de saúde considerado estável.

Quanto a José Fernando, ele teria sido vítima de bala perdida. O projétil atingiu a perna do homem. Ele também foi socorrido pelo SAMU para o HRTM e seu estado é considerado estável.

CASO DO VINGT ROSADO

Já na 3ª etapa do Vingt Rosado, um homem foi baleado com 3 tiros. A vítima foi identificada como Sérgio Oliveira de Souza Júnior. Ele foi socorrido por populares para o HRTM.

Segundo as informações, ele teria saído da cadeia nesta quinta-feira (19). Em 2018 ele foi preso em Apodi pelo G.T.O, juntamente com outro homem, com armas e drogas.

A vítima segundo as informações teria no passado ameaçado um vizinho seu, e hoje o dito vizinho teria visto ele, e atirou em sua direção.

Os três casos serão investigados pela Polícia Civil.