Sesap informa que laboratório do RN passará a diagnosticar o coronavírus

O Laboratório Central do RN (Lacen) passará a dispor de kits para diagnóstico do novo coronavírus.

A medida permitirá a realização do diagnóstico mais rápido em pacientes, pois o laboratório que atualmente faz os diagnósticos, o Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA), necessita de um prazo de sete dias para dar os resultados.

“A notícia é boa, mas é importante lembrar que a quantidade de kits é limitada e o uso restrito aos casos críticos”, explicou o secretário estadual da Saúde, Cipriano Maia.

Em relação aos kits de coleta e aos reagentes para os demais vírus respiratórios, a Sesap está fazendo um processo de dispensa emergencial para compra desses insumos.

FLUXO

A coleta é realizada nas unidades de saúde, e cada município organiza seu fluxo e o local em que a coleta deverá ser realizada. Em seguida, a amostra é encaminhada para o Lacen, onde é realizado o processamento da amostra para Influenza e outros vírus respiratórios.

Se der positivo para algum desses, é descartada a hipótese do novo coronavírus. Se der negativo ou inconclusivo, será realizado o teste para todo o painel viral e para o novo coronavírus.

QUEM DEVE FAZER O TESTE?

Embora no Rio Grande do Norte não haja falta do kit de coleta ou do reagente, existe uma orientação do Ministério da Saúde para que sejam seguidos os critérios clínicos e epidemiológicos para solicitação do exame, o que só pode ser feito pelos profissionais de saúde, que avaliam se o paciente se encaixa nos critérios estabelecidos para a coleta.