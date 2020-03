Styvenson solicita resgate de potiguares que estão retidos no Peru

O senador Styvenson Valentim solicitou ao Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o resgate da cidade de Cusco, Peru, de doze cidadãos potiguares que se encontram retidos por causa do fechamento das fronteiras em virtude da pandemia de coronavírus.

“A informação que tivemos é que entre os turistas potiguares há idosos e pessoas com doenças crônicas, presas no hotel sem qualquer assistência das autoridades brasileiras. Num momento como esse precisamos agir para combater a disseminação do vírus, mas também precisamos dar suporte para os brasileiros que estão fora, poderem voltar para o país”, declarou o senador.

O ofício de nº 120/2020 foi enviado nesta quinta-feira (19). O senador Styvenson também entrou em contato com o Ministro do Desenvolvimento Social, Rogério Marinho, com o senador Eduardo Gomes, líder do governo e com o senador Jean Paul Prates que também solicitou maior apoio ao pleito.

"Eu achei excelente essa iniciativa do senador Styvenson de oficializar uma solicitação tão urgente e necessária. Agora é esperar que o governo tome providências o mais rápido possível". Pontuou Michelle Pereira, dona de uma agência de turismo de Natal, que está acompanhando de perto o problema.