Fátima determina fechamento de bares, restaurantes e outros estabelecimentos no RN

Por meio de transmissão ao vivo em sua página oficial do Instagram, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou uma série de medidas que devem ser cumpridas para contenção do avanço do coronavírus no estado.

De acordo com a governadora, fica determinado o fechamento de bares e restaurantes, inicialmente, pelo período de cinco dias. Essas medidas serão reavaliadas na próxima terça-feira (24).

Já escolas, templos religiosos, teatros, cinemas, academias, casas de recepções e loja maçônicas no estado devem permanecer fechados até o dia 2 de abril, quando também serão reavaliados.

Quanto ao transporte coletivo intermunicipal a governadora informou que este estará suspenso durante os finais de semana e reduzido a 50% da frota durante a semana. Somente os da Região Metropolitana de Natal irão funcionar, porém com reduzida, conforme acontece em período de férias. O transporte interestadual também está proibido.

Bancos e Centrais do Cidadão do estado não devem realizar atendimento ao público. Também está proibida a entrada do público em shoppings com sistema de ar-condicionados centrais.

Por fim, os motoristas de aplicativo, taxistas e ônibus (que estiverem circulando) devem transitar com ventilação natural, não podendo ligar o ar-condicionado do veículo.

O decreto deve ser publicado na edição deste sábado (21) do Diário Oficial do Estado.