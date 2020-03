O Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade) sugeriu à prefeita de Mossoró Rosalba Ciarlini Rosado cancelar o Mossoró Cidade Junina (MCJ), edição 2020, e aplicar os recursos na saúde pública do município, em razão da pandemia do coronavírus, que atinge o mundo.



O assunto foi tratado pelo parlamentar durante live nas redes sociais nesta sexta-feira (20).

“Nós sabemos da importância que tem o período junino para nossa cidade e também para o Rio Grande do Norte, para a região Nordeste como um todo. A fala do ministro da saúde Henrique Mandetta foi bastante clara. Ele disse que o pico do coronavírus deve ser em abril, maio, junho, chegando a estabilizar em julho, agosto e setembro. Isso significa dizer que em junho ainda teremos o Coronavírus em ascendência no nosso país", disse.

"Sugestão que eu faço à Prefeitura de Mossoró é que cancele o Mossoró Cidade Junina. Aplique todos os recursos na saúde pública de Mossoró”, destacou Allyson, inclusive sugiro que com os recursos o município compre respiradores mecânicos máscaras, álcool em gel, equipamentos de uso dos profissionais da saúde, além de contratar mais profissionias para atender a demanda", destacou Allyson.

“Que a Prefeitura possa ouvir nosso apelo. Nossa maior preocupação é com a vida das pessoas”, concluiu.