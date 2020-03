A gerente da II Ursap, Emiliana Bezerra Cavalcanti, vai acompanhar técnicos da vigilância sanitária, engenheiros, e médicos em visita, nesta segunda-feira (23), para avaliar a possibilidade de reabrir o hospital, em Mossoró. O governo também vai negociar leitos com o Hospital São Luiz. As medida visam ampliar a capacidade de oferta de leitos na rede do SUS do RN para enfrentamento ao coronavírus.