Decreto municipal: saiba quais atividades devem ser suspensas em Mossoró

O decreto foi publicado na edição desta segunda-feira (23) do JOM. Dentre as iniciativas contidas no decreto estão restrições ao funcionamento do comércio, suspensão das atividades do Mercado Central e mercado do Vuco-Vuco e de eventos públicos e privados. De acordo com o texto, as medidas são válidas, inicialmente, até 30 de março, com exceção dos eventos, que valem por 90 dias; saiba mais.