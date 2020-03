6 suspeitos são presos em operação de Combate ao Crime Organizado no RN

Na manhã desta terça-feira (24) a Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado efetuaram a prisão em flagrante de seis indivíduos, em um sítio na Zona Rural de Pendências, no Rio Grande do Norte, onde foram localizados diversos armamentos, vestimentas e apetrechos utilizados para a prática de crimes.

A força-tarefa é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, atuando em colaboração com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (SEOPI/MJSP), e em ação consorciada com os Grupos Táticos Operacionais de Macau e Guamaré, e a Polícia Civil de Pendências, Macau, Guamaré e Alto do Rodrigues/RN.

Durante a ação policial, dois dos acusados resistiram à prisão e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais envolvidos na diligência, os quais prontamente revidaram, baleando os suspeitos.

Os feridos foram socorridos e encaminhados para hospital da região, e os demais presos foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Civil em Pendências para a lavratura do procedimento devido.

Em diligências complementares, outros dois integrantes do bando foram presos em flagrante, na cidade de Alto do Rodrigues e estavam de posse de uma arma e motocicletas que haviam sido roubadas.

Durante a ação, foram ainda apreendidos dois revólveres, três espingardas, três motocicletas, balaclavas e roupas camufladas possivelmente utilizadas nas ações delituosas.