O programa online Foro de Moscow desta quarta-feira (25) reflete sobre como será e o que esperar das pessoas após a quarentena? Seremos melhores, mais afetuosos, mais unidos, menos individualistas? Para isso, os jornalistas Bruno Barreto e William Robson convidaram o professor da Universidade do Estado do RN, Ailton Siqueira, para falar do tema.

O professor reflete em meio ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, que vai na contramão de todos os países, quando convoca a todos a voltarem para as ruas, escolas, trabalho, etc, impondo à população o risco de contaminação e de mais mortes.

