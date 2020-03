Foro de Moscow: Atendendo a rivais, Fátima corta informações sobre vírus

O Foro de Moscow destaca como a governadora Fátima Bezerra está ouvindo adversários para conduzir sua política de informação sobre o coronavírus no RN.

Recursos destinados para a comunicação sobre a pandemia foram suspensos após "conselhos" de rivais políticos, resultando na impossibilidade de garantir dados atualizados e ações de novas campanhas para combater a pandemia.

O Foro de Moscow é apresentado de segunda a sexta-feira, via Youtube, pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto. O MOSSORÓ HOJE reproduz todas as edições.

Nesta quinta-feira, dia 26, terá participação especial do professor da UFRN, Daniel Menezes, que detalha sobre a atual situação política de Bolsonaro e de suas reações diante da proliferação do vírus no Brasil.

