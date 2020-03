Foro de Moscow: Você sabe como age o coronavírus até matar? Não é só uma gripe

O Foro de Moscow desta sexta-feira (27) alerta para o perigo na evolução dos sintomas do infectado pelo coronavírus, segundo relatos da pesquisadora Margareth Dalcomo para o jornal O Globo. Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro que minimiza e propõe o fim da quarentena, o risco de uma mortalidade maior, decorrente do vírus é uma ameaça real. O programa é apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL do jornalista Saulo Vale, que comenta os novos casos de coronavírus em Mossoró.

