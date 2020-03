Mossoró chega a 14 casos confirmados de coronavírus; No RN sobe para 45

A cidade de Mossoró agora registra 14 caso de infecção humana por coronavírus, com a confirmação de 8 novos pacientes positivos para a doença neste sábado (28).

De acordo com informações da Secretaria de Saúde de Mossoró, dos paciente confirmado hoje, cinco pacientes estão em isolamento domiciliar, encontram-se bem e alguns já não apresentam mais sintomas.

Outros dois estão em internamento hospitalar, mas estão estáveis. Somente uma paciente está internada em UTI. O estado de saúde dela inspira cuidados, mas está estável.

Pacientes em isolamento domiciliar:

três mulheres de 31, 35 e 40 anos;

dois homens de 37 e 65 anos;





Pacientes em internamento hospitalar:

uma mulher de 47 anos e um homem de 61 anos;

uma mulher internada em UTI de 50 anos.





As 11h a Secretaria de Saúde do Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) divulgou o novo boletim epidemiológico com os números atualizados da Covid-19 no estado. São 45 confirmações em todo o RN.

Até esta sexta-feira (27) os casos estavam concentrados só em Natal, Parnamirim e Mossoró. Hoje também foram confirmados 1 caso em Macaíba, 1 em Monte Alegre e 1 em Passa e Fica.