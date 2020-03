Policia registra dois assassinatos na região de Mossoró em 24 horas

O primeiro deles foi no Jardim das Palmeiras, em Mossoró. A vítima Zalber Juscie, de 35 anos, motorista de aplicativo. O segundo foi nas Mirandas, em Upanema; A vítima é o foragido de Justiça Obimael Medeiros, de 26 anos

A Polícia registrou dois assassinatos na região oeste do Rio Grande do Norte nas últimas 24 horas. Motorista de aplicativo foi morto em Mossoró/TN e latrocida foragido de Justiça na região das Mirandas, que fica entre as cidades de Upamena e Caraúbas/RN.

Em Mossoró, a vítima foi Zalber Juscie de Oliveira Mendes, de 35 anos. O crime aconteceu no Conjunto Jardins das Palmeiras, na zona leste da cidade, por volta das 15h30 deste sábado, 28. O veículo da vítima estaria desaparecido. Zalber morava no bairro 3 Viténs, que fica entre o Aboição IV e o Santa Delmira, do outro lado da cidade de Mossoró.

Já por volta das 20 horas, perto do Mercado Público das Mirandas, município de Upanema, Obimael de Oliveira Medeiros, de 26 anos, foi executado com dezenas de tiros de pistola e também de espingarda calibre 12. O crime teve característica de vingança.

O Bibi das Mirandas, como era mais conhecido, estava foragido da Justiça onde respondia pelo assassinato de José Maria, o Zé Maria de Maurício, assassinado no dia 28 de maio de 2018, entre as comunidade de 1º de Maio e Petrolina, em Caraúbas.

Zé Maria de Maurício estava se deslocando da cidade de Caraúbas para casa quando teria sido abortado por dois homens para roubá-lo. Na abordagem, terminaram matando.

A Polícia Civil investigou e chegou a conclusão que havia sido Bibi das Mirandas e Wanderson Ferreira Alves.

Os dois corpos foram removidos para exames na sede do ITEP, em Mossoró. Os primeiros levantamentos sobre o assassinato de Zalber foram feitos pela Delegacia de Plantão, com apoio da Polícia Militar. Em seguida o caso deve ser repassado para Divisão de Homicídios e/ou a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos, no caso de ficar comprovado que foi latrocínio.