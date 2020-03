Empresário higieniza as três UPAs e o Centro Administrativo de Mossoró

Entendendo a importância da união dos esforços no trabalho de contenção e prevenção ao coronavírus, a população de Mossoró tem se engajado cada vez mais nos trabalhos voluntários, no auxílio às ações que estão sendo executadas pela Prefeitura de Mossoró. Neste sábado, 28, as três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município receberam uma ação de higienização geral, através da empresa RN Pragas.

O empresário Ubiratã Jales explicou que são três os produtos que podem ser utilizados neste tipo de ação. “Podemos utilizar o álcool a 70%, o hipoclorito, e o quaternário de amônia. Estamos utilizando este último nas três UPAs, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. É um excelente produto”, disse.

O representante da empresa falou ainda sobre a importância do voluntariado neste momento. “Pela situação atual do país, do mundo e principalmente do nosso município, temos que ter uma visão ampla, no sentindo de colaboração. Todos deveriam olhar para o próximo e para o nosso futuro”, continuou.

O diretor da UPA do Belo Horizonte, João Batista, destacou que o trabalho foi bem realizado no local. “A Prefeitura de Mossoró agradece, nós que trabalhamos aqui agradecemos e a população também está satisfeita com a higienização. Essa é um tipo de ação que nos anima diante de uma situação deste que estamos vivendo em todo o mundo”, destacou.