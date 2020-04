Ex-presidiário é morto a tiros no bairro Barrocas em Mossoró

No início da noite desta segunda-feira (30) a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio, na Favela do Cachorro Assado, no bairro Barrocas, em Mossoró.

João Marcos de Oliveira, conhecido como "Marquinhos do Santo Antônio", de 26 anos, foi morto a tiros dentro de casa, localizada na Rua Marechal Hermes.

A vítima era ex-presidiário. Ela respondia a processos na justiça por roubo e desacato, mas estava em liberdade desde o ano passado

Momento antes do crime, Marquinhos havia sido visto conversando com dois homens, que estavam em uma motocicleta. Após a conversa, a dupla teria atirado nele e fugido do local.

Uma ambulância do Samu ainda chegou a ser acionada, mas quando chegou ao local o homem já estava morto.

Após constatado o óbito, o Itep foi acionado para periciar a cena do crime e remover o corpo para exames na sede do Instituto. O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM).