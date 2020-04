O Foro de Moscow desta terça-feira (31) destaca a situação dos músicos e demais artistas potiguares que enfrentam grandes dificuldades neste período de quarentena. A cantora Khrystal tem sido uma voz que vem ecoando fortemente em favor dos músicos locais. Em entrevista ao jornalistas William Robson e Bruno Barreto, ela explica como está a situação e o que vem sendo feito para minimizar o drama.

Participação especial do músico Assis Neto, vocalista da banda Alfredo e os Caras, que acrescenta sobre a situação dos músicos mossoroenses e do seu projeto "Quanto Vale o Show", transmitido online para arrecadar fundos para os artistas.

O jornalista Bruno Barreto recomenda diversos livros sobre o Golpe de 64 e explica como foi a participação dos políticos do RN em favor da ditadura.

