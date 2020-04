"No local ninguém diz nada", fala PM sobre homicídio em Baraúna

A Polícia Militar registrou um homicídio na tarde desta terça-feira (31), no centro da cidade de Baraúna, no Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da PM, a vítima foi morta a tiros, em frente a uma equipadora de automóveis, mas no local ninguém informou como o crime ocorreu.

A polícia também não soube dizer o nome da vítima, mas populares o identificaram apenas como “Juininho”.

A PM está no local, fazendo o isolamento da cena e aguarda a chega do Instituto Técnico-Científico de Perícia para remoção do corpo.

MOSSORÓ HOJE apura os fatos.