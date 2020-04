Enem 2020: cem mil primeiros inscritos poderão optar pelo Enem Digital

Os editais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já podem ser consultados pelos estudantes no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Há dois editais disponíveis: um para estudantes que pretendem se submeter à versão impressa da prova e, outro, para o Enem Digital, que será testado pela primeira vez.

O prazo de inscrição para o Enem 2020 já está definido e será de 11 a 22 de maio, no Sistema Enem. O acesso pode ser feito por meio da Página do Participante ou do Aplicativo Enem.

O Inep alerta que o participante que optar por fazer o Enem 2020 impresso não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção.

Neste ano de estreia, serão disponibilizadas 100 mil inscrições para os primeiros participantes que optarem pela edição digital, conforme distribuição das vagas previstas no edital.

A implantação do novo modelo de prova será feita de forma progressiva. A previsão é para que até o ano de 2026 toda estrutura do exame seja no formato digital.

NOVIDADE



O Enem Digital não é a única novidade deste ano visando a segurança na aplicação das provas. Durante a inscrição do candidato será obrigatória a inclusão de foto atual do participante no sistema de inscrição. A medida visa tornar mais segura a identificação do candidato no momento da prova.

INSCRIÇÕES

O processo de inscrição do Enem 2020, tanto para a versão impressa quanto para a digital, deverá ser feito pelo Sistema Enem. O valor da taxa de inscrição continua R$ 85, que deverá ser pago até 28 de maio, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

Neste primeiro ano, o Enem Digital não estará disponível para “treineiros” e não promoverá atendimento especializado. Conforme o edital do Enem 2020, a estrutura do exame não foi alterada e será mantida a aplicação de quatro provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, e uma redação em língua portuguesa.

Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol.

ISENÇÃO

A solicitação da isenção da taxa de inscrição do Enem poderá ser feita a partir do dia 6 de abril, conforme o edital do Enem 2020. Para ter direito ao benefício, o candidato deve se enquadrar em um dos três perfis listados abaixo.

Os participantes que solicitaram isenção em 2019, mas não compareceram nos dois dias de prova e querem solicitar nova isenção para 2020, precisam fazer justificativa de ausência. Tais procedimentos devem ser feitos pela internet, na Página do Participante, com acesso pelo computador ou celular.

Quem pode solicitar isenção no Enem 2020:

• Estudante que está na última série do Ensino Médio, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar.

• Candidato que cursou todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada,

além de ter renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio.

• Cidadão em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda. Para

comprovar, deverá informar o Número de Identificação Social (NIS), único e válido, além de ter renda familiar por

pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos.