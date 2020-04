Prefeitura vai instalar leitos só para coronavirus ao lado da UPA do BH; Inicialmente a prefeita Rosalba Ciarlini havia anunciado os atendimentos de pacientes com coronavirus dentro das três UPAs, em salas adaptadas; Com a instalação dos novos leitos, é provável que as UPAs fiquem para os atendimentos diários

A prefeita Rosalba Ciarlini vai instalar tendas ao lado da Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte (UPA do BH) para atender os pacientes com sintomas de coronavirus.

Além dos 20 leitos que serão instaladas nas tendas, a prefeita Rosalba Ciarlini informou também que vai dobrar a capacidade de atendimento da unidade.

“Uma iniciativa com recursos próprios da Prefeitura de Mossoró, reforçando o nosso compromisso de preparar a nossa cidade para enfrentar essa crise da covid-19”, diz.

“Vamos seguir em frente, dia após dia pensando em soluções para cuidar bem dos nossos irmãos mossoroenses e realizando!”, conclui a Prefeita Rosalba Ciarlini.

Anteriormente

A secretária de Saúde Saudade Azevedo, anteriormente, havia divulgado que a porta de engrada no sistema de saúde dos pacientes com sintomas do coronavirus seriam em salas vermelhas instaladas nas três UPAs. Com a nova unidade, é possível que os atendimentos sejam centralizados na unidade de campanha ao lado da UPA do BH.