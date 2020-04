Foro de Moscow: saiba quem é a mais jovem vítima do coronavírus no RN

O Foro de Moscow desta quarta-feira (1) aponta mais um caso de morte por coronavírus no Rio Grande do Norte, a vítima mais jovem do país, e o que vem sendo feito para tentar enfrentar a pandemia no Estado. Em Mossoró, já se planeja um hospital de campanha. A apresentação é dos jornalistas William Robson e Bruno Barreto e o programa pode ser ouvido pelo Spotify.

Veja também como foi o dia seguinte ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro e as repercussões.

