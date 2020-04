Governo nomeia 91 profissionais de saúde para a nova UTI do HRTM em Mossoró. A lista com os nomes dos profissionais foi publicada na edição do DOE desta quarta-feira (1º). Eles foram classificados no concurso público realizado em 2018. São 15 enfermeiros, 69 técnicos de enfermagem e 7 fisioterapeutas. Outros 21 técnicos em enfermagem e 7 fisioterapeutas foram nomeados para atuar no Hospital Regional de Currais Novos.

FOTO: RAYANE MAINARA