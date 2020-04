Mossoró registra segunda morte por coronavirus, o terceiro caso no RN

Mossoró registra segunda morte por coronavírus, o terceiro caso no RN. Técnico de enfermagem Luis Alves, de 48 anos, trabalhava na Prefeitura Municipal de Areia Branca e também no Hospital Maternidade Almeida Castro, em Mossoró; Estava internado no Hospital Wilson Rosado desde semana passado, quando havia sido testado positivo para coronavirus