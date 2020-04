Brasil chega a 488 mortes e 11.297 casos confirmados de coronavírus

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 8h10 desta segunda-feira (6), 11.297 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 488 mortes pela Covid-19. Apenas dois estados ainda não registraram mortes: Acre e Tocantins.

Na noite de domingo (5), o Pará registrou mais casos e a segunda morte pela doença, uma mulher de 50 anos que morava em Belém. Não há informações se ela tinha doença preexistente.

Um boletim epidemiológico feito pelo Ministério da Saúde na sexta (3) diz que Distrito Federal, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Amazonas podem estar na transição para uma fase de aceleração descontrolada da pandemia.

O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde de domingo (5), aponta 11.130 casos confirmados e 486 mortes.

DATAFOLHA: PARA 76%, ISOLAMENTO É IMPORTANTE

Pesquisa Datafolha publicada nesta segunda pelo jornal "Folha de S.Paulo" questionou a população sobre as medidas de isolamento impostas pelas autoridades para conter o avanço do coronavírus.

Segundo o levantamento, 76% dos brasileiros acreditam que o mais importante neste momento é deixar as pessoas em casa; 18% querem acabar com o isolamento; e 6% não sabem opinar.

O instituto entrevistou, por telefone, 1.511 pessoas entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro da pesquisa é de três pontos.

O levantamento também questionou os entrevistados sobre fechamento de comércio, suspensão de aulas e quanto tempo o isolamento deve durar. Veja os resultados na reportagem.