Coronavírus: primeiro-ministro britânico é levado para a UTI

Primeiro-ministro britânico é levado para a UTI. Boris Johnson, de 55 anos, foi diagnosticado com a Covid-19 em 27 de março e seguia quarentena em casa. Neste domingo (5) o primeiro-ministro apresentou piora e precisou ser internado.

O Governo de Londres anunciou, que o primeiro-ministro Boris Johnson, de 55 anos, foi levado para tratamento intensivo em um hospital britânico.

Johnson foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 27 de março. Até então, le cumpria isolamento domiciliar. Entretanto, neste domingo (5), foi levado ao hospital St Thomas, em Londres, or causa de "sintomas persistentes" como febre alta.

Nesta segunda um porta-voz do governo britânico afirmou que ele seria submetido a exames, apenas como uma medida de precaução recomendada pelos médicos, já que os sintomas da doença têm continuado dez dias depois de resultados positivos para o vírus.

No início da noite em Londres (tarde no Brasil), o governo anunciou que o premiê foi levado à UTI após uma piora nos sintomas.