Educação: Aproveite a quarentena para aprender inglês a baixo custo

Nesse período de isolamento social, as lives – transmissão de vídeo ao vivo – nas redes sociais estão fazendo o maior sucesso.

É possível acompanhar shows mais intimistas ou com grandes estruturas, como a live de Jorge e Matheus e Gusttavo Lima. E até conversas temáticas, cursos e aulas como, por exemplo, a live de Anitta, na qual a cantora buscou aprender francês acompanhada de mais de 30 mil seguidores.

Além disso, a cantora traz um incentivo para quem quer sair dessa quarentena com um novo idioma na ponta da língua.

Aulas EAD, vídeos no YouTube, apostilas e aplicativos – como o Duolingo, HelloTalk e Menrise podem ser encontrados de maneira acessível na internet com dicas diversas para o idioma que se quer aprender.

Com mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, o professor Mario Vergara explica em dos seus tutoriais disponíveis na internet que “existem dois fatores decisivos quando se trata de aprender um novo idioma: o primeiro é a metodologia usada e, o segundo, que é o combustível para qualquer coisa na vida: a motivação”.

Inglês a baixo custo

O professor José Luiz Godinho desenvolveu a plataforma English Booster Online e reconhece que na internet é possível encontrar boas ferramentas para o aprendizado do inglês, mas recomenda sempre o cuidado com o tipo de material que se tem acesso e, se possível, o acompanhamento de um profissional especializado.

“Um dos primeiros caminhos é buscar sites de organizações mais conhecidas ou portais de educação disponíveis na internet, para que a pessoa consiga separar o ‘joio do trigo’. Tem muita disponibilidade na internet que acaba levando o aluno a nada, ficando no ensino apenas do básico ou sem orientação pedagógica, sem metodologias certificadas”, explica o professor e ressalta que a interatividade também conta bastante para o aprendizado do inglês e de qualquer outro idioma.

Na English Booster Online, o ensino do inglês é focado para brasileiros. As aulas são on-line e oferecidas com um valor abaixo do mercado – além de também de disponibilizar material gratuito. A metodologia da plataforma é buscar semelhanças entre o inglês e a língua portuguesa.

Para os mais avançados na escrita do inglês que querem treinar a fala, English Booster oferece aulas avulsas de conversação com um professor nativo do idioma.

O valor da aula de conversação em inglês fica em média R$ 40. Já as parcelas do curso completo ficam por R$ 79,90 – o valor cai para R$ 39,95 caso o estudante opte pelo curso através da bolsa de estudo do Educa Mais Brasil, parceiro da plataforma.