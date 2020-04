A Justiça do Rio Grande do Norte concedeu liberdade provisória ao jipeiro Ailton Berto da Silva, de 50 anos, suspeito de ter matado o próprio amigo Fantone Henry Filgueira.

O crime aconteceu no dia 30 de novembro de 2019, durante uma confraternização de um clube de trilhas de veículos 4x4, na praia de Santa Rita, localizada no município de Extremoz.

Apó um desentendimento entre os participantes da festa, Ailton Berto sacou uma pistola e efetuou diversos disparos, atingindo Fantone e mais duas pessoas que estavam no local.

Ailton foi solto na quinta-feira (2) e responderá ao processo pela morte de Fantone em liberdade provisória sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele estava preso desde 6 de dezembro de 2019.

De acordo com o advogado Fernando Braga, um dos responsáveis pela defesa do suspeito, Ailton Berto ganhou liberdade provisória "por não ter antecedentes criminais e desenvolver atividade lícita".

O caso

O caso

Ele fugiu após o crime e foi considerado foragido. Três dias depois do homicídio, durante tentativa do cumprimento de mandado, os policiais apreenderam o carro usado por ele, em uma granja de Extremoz. No dia 6 de dezembro ele foi preso por policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na cidade de Goianinha.