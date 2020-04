UERN libera terceira chamada da lista de espera do SiSU 2020

Nesta segunda-feira (6) a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte anunciou a abertura do prazo para manifestação de interesse na terceira chamada do Sisu 2020.

Os candidatos inscritos na lista de espera da instituição têm até as 23h59 do dia 19 de abril para preencher o formulário on-line e declarar interesse na vaga.

Acesse o formulário AQUI. (Devido a problemas de desempenho, o formulário foi suspenso às 16h desta terça-feira (7) e estará disponível novamente nesta quarta-feira (8), às 8h).

De acordo com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG/UERN), as vagas remanescentes do SiSU 2020 da UERN serão preenchidas mediante utilização da lista de espera.



Os candidatos que não declararem interesse na vaga remanescente, serão eliminados do processo de seleção de vagas iniciais.

O edital com a lista dos convocados para preenchimento de vagas remanescentes na terceira chamada do SiSU 2020 será divulgado no dia 24 de abril de 2020.

Esse mesmo edital, trará os procedimentos para realização do cadastro institucional e da matrícula curricular.

EDITAL DE CHAMADA.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS A DECLARAREM INTERESSE EM VAGA DA TERCEIRA CHAMADA