Foro de Moscow: RN estima dez mil mortes e dois milhões de infectados até maio

A edição do Foro de Moscow desta quarta-feira (8) destaca o levantamento da Secretaria de Saúde do RN, que prevê que até 15 de maio dez mil pessoas irão morrer no Estado em decorrência do coronavírus.

O programa ainda mostra que os 600 reais prometidos pelo Governo Federal não deverão chegar a todos que precisam. Saiba por quê.

