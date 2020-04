Auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser depositado hoje, 9

O auxílio emergencial de R$ 600 para os trabalhadores informais começa a ser pago nesta quinta-feira (9), segundo o governo.

Um dia após o início do cadastramento, mais de 26 milhões de pessoas já se inscreveram no programa de auxílio emergencial. Foram mais de 217 milhões de acessos ao site do programa, 22,5 milhões de downloads do aplicativo e 3,3 milhões de ligações.

Recebem hoje os trabalhadores já inscritos no Cadastro Único e que têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa. Quem não tem conta nesses bancos vai receber a primeira parcela na terça-feira (14), segundo o governo.

Para quem recebe o Bolsa Família, o pagamento seguirá o calendário do programa. E os demais trabalhadores que se enquadram nas regras do benefício devem receber em até cinco dias úteis após o cadastro no site ou no aplicativo. Veja o calendário completo de pagamentos no final da matéria.

O trabalhador que tem direito ao auxílio, não está inscrito do Cadastro Único e ainda não fez a solicitação, pode baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial AQUI E AQUI, ou acessar o site disponibilizado pela Caixa e se cadastrar para receber o valor.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE RECEBIMENTO DOS VALORES