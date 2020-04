Foro de Moscow passa a ser ao vivo todos os dias a partir do meio-dia, via Youtube

O Foro de Moscow desta quinta-feira (9) estreou suas transmissões ao vivo ainda em fase de testes, mas a intenção é apresentar o programa todos os dias a partir do meio-dia. Por isso, é importante se inscrever no canal para receber a notificação quando entrar no ar. O foro ainda entrevista a gerente da II Regional e Saúde, Emiliana Cavalcante, que fala das ações da Sesap na região para o combate ao coronavírus.

O Foro é apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, e transmitido pelo Youtube e pelo Spotify AGORA AO VIVO, TODOS OS DIAS AO MEIO-DIA.