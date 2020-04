“Acho que eu morri e ressuscitei umas 10 vezes”, diz Diogo Brito

“Acho que eu morri e ressuscitei umas 10 vezes, segundo os médicos”. As palavras são do Geriatra Diogo Brito, de Mossoró.

O médico foi diagnosticado com a Covid-19 e, após apresentar sintomas graves da doença, no dia 30 de março, foi encaminhado para a UTI de um hospital particular da cidade. Em estado considerado gravíssimo, ele precisou ser intubado.

Diogo Brito foi extubado na terça-feira (7) e iniciou o processo de reabilitação, até receber alta da UTI nesta quinta-feira (9). Agora ele vai terminar o tratamento com antibióticos no repouso do hospital.



Em vídeo gravado e divulgado pelo próprio Médico, ele conta que realmente esteve em estado gravíssimo, mas que agora está bem melhor. Agradece a todos que se preocuparam e por todas as mensagens de apoio que recebeu durante esse período.

“Estou livre do coronavírus. O exame deu completamente bom, o coronavírus já acabou mesmo, só tinha uma alteração pulmonar que eu vou precisar fazer [uso] mais uns dias de antibiótico…Obrigado a todos que torceram por mim”, diz Diogo.