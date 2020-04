Sanitarista diz que está assustado com o avanço do coronavirus no Brasil

Em entrevista ao jornalista Cezar Alves, o Sanitarista Ricardo Burg Ceccin destaca a importância do isolamento social como única maneira de reduzir um número elevado de pessoas com coronavírus num pequeno intervalo de tempo. Fala, ainda, que está assustado com as proporções que a doença está ganhando no mundo.

O sanitarista Ricardo Burg Ceccin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, umas das maiores autoridades sanitárias do país, concedeu uma entrevista por videoconferência ao jornalista Cezar Alves, para falar sobre o avanço rápido e assustador do coronavirus (Covid-19).

O especialista destaca a importância do isolamento social como única maneira de reduzir um número elevado de pessoas com coronavírus num pequeno intervalo de tempo.

Comparando números de países onde os números de pessoas infectadas e óbitos causados pela doença são maiores, enquanto outros apresentam dados bem inferiores, ele explica que decisão rápida de implantação de medidas de contenção ao vírus são, sem dúvidas, decisivas.

“Quanto a gente diz que parece uma gripe é porque a transmissão é via respiratória. Como ela é de transmissão por via respiratória, quanto maior a concentração de pessoas e se medidas não são adotadas para diminuir a aglomeração, para diminuir a circulação, bom, a gente vai ter a transmissão muito alta”, explica.

Ingressou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) como Professor Assistente de Educação em Saúde, em 1994, junto à Faculdade de Educação. Hoje é Professor Titular na área de Educação em Saúde/Saúde Coletiva e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação. Fez Residência Multiprofissional em Saúde Mental, cursou especialização em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), mestrado em Educação pela UFRGS, doutorado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), pós-doutorado em Antropologia Médica pela Universitat Rovira i Virgli (URV, Universidade Pública de Tarragona/Espanha). Foi diretor da Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e foi Diretor do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde.