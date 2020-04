Temos explosão de óbitos em investigação, diz subsecretário de saúde

O sub secretario estadual Petrônio Spinelly, disse que o Rio Grande do Norte manteve, nesta sexta-feira, manteve o mesmo número 11 mortes por coronavirus, porém lembrou que oito casos de mortes estão em investigação no Estado. Um destes óbitos é da cidade de Mossoró.

Os outros são em Parnamirim, Tenente Ananias, Cerro Corá, Luiz Gomes, José da Penha, Macau, Ipanguaçu.

Já foram realizados 2.954 exames em 140 municípios. 1.033 deste total descartados. 263 exames deu positivo para covid-19, dois a mais do que nesta sexta-feira, 09. Estes dois exames foram realizados em laboratórios privados e foram validados. São 22 municípios com casos confirmados.

Ainda durante a entrevista no final da manhã desta sexta-feira, 10, Petrônio Spinelly destacou que existe 69 pacientes internados em UTI e Semi UTI no estado com suspeitas de coronavirus. Já nos quatro hospitais privados são 25 pessoas internadas nesta mesma condição.

Destas 69 pessoas, pelo menos 29 já estão com o diagnóstico conclusivo para covid-19, sendo que 25 estão internadas em hospitais públicos e 4 em hospitais privados. Spinelly explicou que isto indica que o vírus avança nas camadas mais humildes e também nas pequenas cidades.

Assista entrevista do subsecretário Petrônio Spinelly, Jaime Calado e outras autoridades do Estado.





O fato de não ter alteração nos números exames nesta quinta-feira, 9 e nesta sexta-feira, 10, é que os exames para diagnosticar a doença estão suspensos por determinação do Governo Federal, que quer instituir primeiro os parâmetros de como usar os quites de exames para diagnósticar o coronavirus.

Sobre os quites, Spinelly confirmou que o estado já tem em mãos 3 quites com 96 testes cada para fazer os testes das amostras colhidas na capital e no interior. Acredita que no máximo segunda-feira, dia 12, já vai está realizando pelo menos 300 testes/dia.

Spinelly voltou a chamar a atenção da população para seguir as orientações do Governo para ficar em casa. Evitar sair apenas sendo extremamente necessário. Reconhece que é uma tarefa difícil, mas pede mesmo assim que a população se recolha em casa.

Testes rápidos

A URRNrecebeu 18 milhões e comprou 100 mil testes para identificar o covid-19. Já havia recebendo 10 mil. A meta é apoiar o serviço público federal.