Prefeitura de Mossoró-RN recebe 5,6 milhões para combater o coronavirus

Nesta quinta-feira, dia 9, o ministro Luiz Henrique Mandeta, anunciou nas redes sociais do Ministério da Saúde que liberou quase R$ 4 bilhões para os municípios e estados brasileiros usarem exclusivamente no combate ao coronavirus.

O governo do Estado do Rio Grande do Norte recebeu pouco mais de R$ 19,6 milhões . A Prefeitura de Natal ficou com R$ 18,2 milhões. A Prefeitura de Mossoró recebeu R$ 5,6 milhões. Estes são valores, segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, são exclusivos para combater o virus.

Trata-se de um valor igual ao que os estados e municípios já recebem mensalmente entre os dias 9 e 10 de cada mês, pelos serviços contratados pelo SUS de cada cidade e de cada estado.

Ou seja, no caso em questão, o Governo do Estado recebeu pouco mais de R$ 39 milhões e a Prefeitura de Mossoró recebeu mais de R$ 11 milhões, lembrando que metade deste valor destinado deve ser destinado para os prestadores de serviços do SUS, seja ela município ou entidades privadas e filantrópicas.

Confira quanto cada município recebeu nesta quinta-feira, 9, do Ministério da Saúde referente ao repasse do SUS.