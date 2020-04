Médica que desdenhou do coronavirus morre da doença em Iguatu, no Ceará

O destaque é do Blog de Carlos Santos: "Lúcia Dantas ignorou a ameaça da pandemia e chegou a ironizar seus efeitos, com postagens nas redes sociais que desafiavam o perigo e convocavam outras pessoas ao mesmo duelo contra as evidências.

Um choque de realidade e dor, infelizmente muito triste, se abateu sobre a médica Lúcia de Fátima Dantas de Abrantes, 65, e sua família, nessa sexta-feira (10). Ela faleceu no final da manhã, em consequência da Covid-19, na UTI o Hospital São Camilo de Iguatu-CE, onde esteve internada por cerca de 15 dias.

Apesar de médica atuante no município, Lúcia Dantas ignorou a ameaça da pandemia e chegou a ironizar seus efeitos, com postagens nas redes sociais que desafiavam o perigo e convocavam outras pessoas ao mesmo duelo contra as evidências.

Ela foi a terceira vítima confirmada da Covid-19 em cinco casos oficiais da doença no município, levando o prefeito Ednaldo Lavor a decretar estado de calamidade pública.

Iguatu tem cerca de 100 mil habitante e está distante 370 quilômetros de Fortaleza.

Descrença

Lúcia Dantas, mesmo não sendo bolsonarista e até revelar admiração pelo ex-presidente Lula (PT), fez fileira à tese da “gripezinha” em postagens em seu Facebook, plantada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No dia 12 de março, por exemplo, postou um banner sobre a declarada pandemia, com o seguinte texto: “Dia 15 de março o coronavírus vai invadir o Brasil. Venham todos para as ruas.”

No dia 15 houve manifestações de bolsonaristas em defesa do fechamento do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), além de defesa de intervenção militar (veja AQUI e AQUI). O próprio presidente participou com aparição pública ao lado de simpatizantes, em Brasília.

No dia 16, no mesmo endereço próprio, Lúcia desdenhou outra vez do vírus e culpou a imprensa por suposto alarde, considerando que outras doenças eram bem piores: “Existem vírus muito mais potentes e que matam muito mais (H1N1 por exemplo) e ninguém está nem aí para eles. Por que será???”, escreveu.





Após seu falecimento no dia passado, a família de Lúcia Dantas apressou-se em tentar salvaguardar sua imagem, devido a celeuma que o caso passou a ter, diante de um perigo iminente e que se mostrou letal.

Guerra ideológica e desrespeito

Uma guerra de discursos ideológicos e pregações depreciativas à morta inundaram as redes sociais. De outro lado, muitas vozes pediam respeito e manifestavam carinho por ela, independentemente de opiniões e postura que tiveram quanto ao coronavírus.

Ontem mesmo, amigos e familiares – como uma irmã e sobrinha – exaltaram em suas redes sociais que Lúcia teria personalidade “extrovertida”, tentando suavizar o que ela tinha divulgado sobre o novo vírus.

Ainda nessa sexta-feira, resolveram ser mais contundentes à negação dos fatos e à proteção da sua imagem: apagaram todas as postagens (inclusive as que reproduzimos aqui) da médica, em que ela revelava sua crítica às medidas restritivas em prevenção à pandemia, à imprensa e fazia pouco caso da Covid-19.

Nota do Blog – Que dona Lúcia Dantas descanse em paz. À sua morte, o mínimo que devemos, é reverência, independentemente de suas opiniões e preferências. Mas seu óbito, em si, é outro alerta para todos nós que estamos nessa bolha chamada Terra.

Acompanhe o Blog Carlos Santos pelo Twitter AQUI, Instagram AQUI, Facebook AQUI e Youtube AQUI.