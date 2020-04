Coronavírus: alimentação inadequada pode baixar imunidade

Ter uma alimentação balanceada e fazer atividade física é essencial para manter a saúde do corpo e da mente. Estamos vivendo uma pandemia causada pelo Covid-19, vírus que afeta principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas.

Frutas, vegetais, alimentos ricos em zinco e oleaginosas são algumas das principais comidas que auxiliam na imunidade do corpo.

O nutricionista do Hapvida, Dr. Alexandre Neves, explica que o recomendado é consumir cinco porções por dia, sendo três de frutas e duas de vegetais. Dessa forma você já garante uma melhor defesa para o seu organismo.

A mudança de hábito é fundamental. “Isso tudo para que a gente dê o suporte para o corpo combater melhor as doenças, minimizando os sintomas. A construção de um sistema imunológico é feita ao longo do tempo, não de um dia para o outro. Com as semanas e meses de bons hábitos, o organismo vai se fortalecendo”, esclarece o nutricionista.

Veja em quais alimentos você pode encontrar os itens essenciais:

Selênio: castanha-do-pará, arroz e gema de ovo;

Zinco: carne de vaca ou de frango, feijões e castanhas;

Vitamina A: mamão, cenoura e manga;

Vitamina C: laranja, goiaba, acerola, limão e caju;

Vitamina E: sementes de girassol, amêndoas e avelã.

Segundo o médico, outra boa dica de alimentos para aumentar a imunidade é a cebola e o alho. Eles são considerados alimentos funcionais, ou seja, além da função nutricional trazem outros benefícios.