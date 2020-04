Veja onde serão instalados os 170 leitos para tratar a Covid-19 em Mossoró

O Governo do Rio Grande do Norte esclarece que não haverá redução do número de leitos previstos para a cidade de Mossoró, conforme anunciado pela governadora Fátima Bezerra no dia 30 de março, após realização de videoconferência com a prefeita Rosalba Ciarlini.

Inicialmente, a rede hospitalar pública e credenciada do município terá o incremento de 170 leitos, entre Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), Unidade de Cuidados Intermediários (UCIs) e enfermarias.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) segue trabalhando para aumentar esse número, em face ao avanço da Covid-19 nas regiões Oeste e Alto Oeste Potiguar.

Desse total, 70 leitos são exclusivamente de UTIs e UCIs, que deverão ser utilizadas por pacientes em estado grave e semi-intensivo, dos quais 10 já foram concluídos no Hospital Regional Tarcísio Maia e outros 10 estão sendo finalizados.

“O número total de leitos é muito maior. Não houve nem haverá redução. A maior preocupação do Estado no momento é com os leitos críticos, para pacientes em situação grave”, confirmou o secretário adjunto, Petrônio Spinelli.

A construção desses números foi feita mediante parceria e diálogo direto entre Governo do RN e Prefeitura Municipal de Mossoró.

O Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus no Rio Grande do Norte segue trabalhando tanto para ampliação de leitos totais quanto os de UTI.

A governadora Fátima Bezerra e o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia, também trataram na reunião com a prefeita Rosalba Ciarlini das ações de isolamento social, uma das principais medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, e do fornecimento de materiais de insumos, equipamentos e contratação de pessoal para atender à demanda extraordinária.

Na ocasião, o secretário informou que a Sesap está atuando em conjunto com os municípios no sentido de montar um plano de ação para cada região, além de procurar solucionar a escassez de materiais, como os respiradores e equipamentos de proteção individual (EPIs).

“Também estamos trabalhando para recuperar os equipamentos que temos e melhorar a oferta de serviço de forma racional”, acrescentou.

O Estado também está trabalhando para atender solicitação da prefeita de Mossoró, de apoio para aquisição de material hospitalar para montar uma ala de 20 leitos na Unidade de Pronto Atendimento Raimundo Benjamim Franco, também conhecida como UPA do BH.

O espaço deverá ser destinado em princípio aos pacientes que precisam ficar em observação, mas que ainda não necessitam estar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

NOVOS LEITOS EM MOSSORÓ - Total 170

Hospital Regional da Polícia Militar - 25 leitos

Hospital Regional Tarcísio Maia - 20 leitos de UTI e 7 de UCI

Hospital São Luiz - 20 leitos de UTI e 20 enfermarias

Hospital Rafael Fernandes - 18 leitos

Casa de Saúde Dix Sept Rosado - 10 leitos de UTI e 40 de UCI

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) - 10 leitos