Casos de Dengue e Chikungunya diminuem no 1º trimestre de 2020 no RN

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), divulgou o boletim das arboviroses no RN. Da semana epidemiológica 1 a 14, encerrada no dia 4 de abril, foram notificados 4.077 casos suspeitos de dengue, sendo confirmados apenas 728.



No mesmo período de 2019, a Sesap registrou 4.076 casos notificados da doença e 1.107 confirmados. Os número mostram uma redução de 34%, com 379 casos o menos neste ano de 2020.

Assim como em 2019, este ano distribuição da incidência por município de residência mostra continua maior, até o momento, nos municípios da 3ª Região de Saúde e na Região Metropolitana de Natal.

Com relação ao óbitos causados pela Dengue em 2020, foram 4 notificações e nenhuma confirmação até o momento. Em 2019 foram 87 casos notificados e 7 confirmados.





CHIKUNGUNYA E ZIKA

Quanto à chikungunya, em 2020 a Sesap confirmou 219 casos de um total de 905 notificações de casos suspeitos até o dia 4 de abril. Em 2019, nesse mesmo período, foram confirmados 263 casos confirmados de um total de 583 notificados.

A distribuição da incidência de Chikungunya por município de residência mostra que as maiores incidências no ano 2020 se concentram nos municípios da 5ª Região de Saúde e na Região Metropolitana.

Os óbitos causados pela doença chegaram a 11 em 2019, enquanto que nenhum foi registrado até o momento em 2020.

Em relação à Zika, em 2020 da semana epidemiológica 1 a 14 foram registrados 88 casos

prováveis. No mesmo período de 2019, foram registrados 113 casos prováveis. Em nenhum dos dois anos foram confirmado casos da doença.

PREVINA-SE CONTRA O AEDES AEGYPT

É importante lembrar que o período chuvoso continua, e a alternância com os dias de sol e calor formam o ambiente ideal para a proliferação do aedes aegypti.

Os ovos do mosquito, quando entram em contato com a água, dão origem a novos mosquitos, e os ambientes quente e úmidos são ideais para que as fêmeas depositem seus ovos.

É importante lembrar que apesar de os casos terem diminuído, a Dengue e a Chikungunya são doenças muito perigosa e que podem matar. A população não pode relaxar no combate ao mosquito transmissor.

Por isso, é importante adotar atitudes que evitem a proliferação do aedes:

Tampe os tonéis e caixas d’água;

Mantenha as calhas sempre limpas;

Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo;

Mantenha lixeiras bem tampadas;

Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;

Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia;

Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais;

Denuncie focos do Aedes aegypt

Quando o foco do mosquito é detectado e não pode ser eliminado pelos moradores, como em terrenos baldios ou lixo acumulado na rua, acione a Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade para remover os possíveis criadouros.