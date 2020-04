Vereadores de oposição e deputado Allyson fazem visita surpresa na UPA do BH

Os vereadores de oposição em Mossoró e o deputado Allyson Bezerra estão fazendo uma visita surpresa neste momento nas instalações do hospital de campanha que a Prefeitura Rosalba Ciarlini informou que vai fazer ao lado da UPA do Bairro Belo Horizonte, zona sul de Mossoró, especificamente para atender pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Os vereadores e o deputado foram recebidos pela secretária de Saúde Saudade Azevedo.

A prefeita Rosalba Ciarlini havia informado que iria destinar a UPA do BH exclusivamente para receber os pacientes com Covid-19 e que iria ampliar o local usando contêineres. Aguardava tão somente os recursos.

Semana passada, o ministro Luiz Henrique Mandetta informou que liberou 5,6 milhões só para a Prefeitura de Mossoró usar no combate a Covid-19. Nesta quarta-feira, 15, o deputado federal Beto Rosado informou que conseguiu liberar outros 5,1 milhões para ações contra a Covid-19 em Mossoró-RN.

Os vereadores e o deputado foram ver como estes investimentos estão sendo feitos.