Secretária diz a deputado e vereadores que UPA ainda não está preparada

Os vereadores de oposição em Mossoró, Ozaniel Mesquita e Petras Vinicius, e o deputado Allyson Bezerra fizeram uma visita surpresa nas instalações do hospital de campanha que a Prefeitura Rosalba Ciarlini informou que vai fazer ao lado da UPA do Bairro Belo Horizonte, zona sul de Mossoró, especificamente para atender pacientes com Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

No local, foram recebidos pela secretária de Saúde Saudade Azevedo.A prefeita Rosalba Ciarlini havia informado que iria destinar a UPA do BH exclusivamente para receber os pacientes com Covid-19 e que iria ampliar o local usando contêineres. Aguardava tão somente os recursos.

Semana passada, o ministro Luiz Henrique Mandetta informou que liberou 5,6 milhões só para a Prefeitura de Mossoró usar no combate a Covid-19. Nesta quarta-feira, 15, o deputado federal Beto Rosado informou que conseguiu liberar outros 5,1 milhões para ações contra a Covid-19 em Mossoró-RN.

Os vereadores e o deputado foram ver como estes investimentos estão sendo feitos e conversaram com o MOSSORÓ HOJE sobre o que constaram durante a visita.

Allyson explicou que ouviu da secretária que, nesse momento, a cidade não está preparada para um possível pico da epidemia e que, apesar de já ter sido noticiado que a UPA do BH era uma unidade de referência para atendimento aos pacientes vítimas da Covid-19, o local ainda não tem capacidade técnica para esse atendimento.

“Vou dar um exemplo aqui. Na entrada, não existe ainda um processo de triagem, ou seja, se checagem de temperatura, de checagem de batimentos, nós não dispomos ainda de uma equipe de enfermeiros logo na entrada, conforme orientação do Ministério da Saúde para classificar ‘esse paciente está com suspeita de Covid-19, esse paciente aqui não, então pode ser encaminhado para outra UPA’, nós não temos isso aqui. E além da falta de equipamentos de EPIs, nós não temos a leitos adequados”, contou.

Quanto aos EPIs, o vereador Ozaniel Mesquita disse que entende a dificuldade que o mundo inteiro está vivendo e a dificuldade da chegada desses equipamentos na cidade, mas que é inadmissível que um profissional de saúde utilize uma máscara, das mais simples, por um período de 12h.

“O que está acontecendo no município: o funcionário chega no plantão as 7h e só vai poder pegar outra máscara, se ele for dobrar o plantão, depois das 19h. Então também foi questionada essa situação, que essas máscaras deveriam ser entregues em maior quantidade, mesmos sabendo da dificuldade que está de chegar esses EPIs na nossa cidade, mas que tem que ser visto porque é inadmissível que um funcionário passe 12h com uma máscara”, explicou

Já o Vereador Petras Vinicius explicou que o poder legislativo municipal e estadual estão juntando forças para fiscalizar os trabalhos que estão sendo feitos pela prefeitura e também se colocando à disposição dos profissionais de saúde para encontrar alternativas para ajudá-los neste momento.

“Nós conversamos com a secretária de Saúde, Saudade, e nos colocamos à disposição para poder contribuir, para poder ajudar, coisa que a gente já vem fazendo no dia a dia. Nós somos procurados pelas pessoas e enquanto vereadores, deputados, nós estamos aqui pra facilitar a vida dessas pessoas que precisam do poder público, que somos nós que ocupamos cargos e somos pagos por vocês que nos acompanham”, explicou.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA