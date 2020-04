Enem 2020: cursinho preparatório disponibiliza conteúdos e aulas online

Para ajudar os vestibulandos a seguirem o calendário de estudos para provas como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesse período de quarentena, o cursinho popular Maio de 68, que atende alunos da rede pública de Mogi das Cruzes (SP), montou um estrutura virtual de aprendizagem para qualquer pessoa do país que estiver buscando material de estudo.

Entre o conteúdo, há uma plataforma de sala de aula, que é gratuita, para armazenar as disciplinas. Além disso, aos sábados, os professores vão dar aulas online, onde poderão tirar as dúvidas dos estudantes.

A condição é válida enquanto durar o período de isolamento social. Quando as aulas voltarem a ser presenciais, serão chamados apenas os candidatos aprovados no processo seletivo do cursinho de 2020. Para participar e ter mais informações envie e-mail para: cursinhomaio68@gmail.com

Isenção e outras datas do Enem 2020

Termina amanhã, dia 17, o prazo para que os candidatos que não possuem condições de pagar a taxa de inscrição do Enem 2020 possam solicitar a isenção do pagamento. O pedido deve ser feito na Página do Participante do Exame.

A edição do Enem deste ano contará com duas aplicações com formatos diferentes: provas impressas e digital. Quem optar por fazer o Enem Digital vai realizar as provas um mês antes de quem escolher a modalidade tradicional.

Serão 100 mil vagas ofertadas para esse novo formato nesse primeiro ano e a projeção futura é que a avaliação aconteça mais de uma vez ao ano. Outras oportunidades de cursinhos preparatórios

A plataforma de incentivo à educação Educa Mais Brasil disponibiliza em seu site diversas bolsas de estudos para cursinhos preparatórios para o Enem EAD. Os valores possuem até 70% de desconto nas mensalidades.

Caso o candidato não consiga uma vaga em instituições públicas e privadas por meio de programas de acesso ao ensino superior do governo federal – Sisu, Prouni e Fies –, há também bolsas de estudo para cursos de graduação. Basta acessar o site do Educa e consultar a condição das ofertas.