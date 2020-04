Professora cria história lúdica para ensinar crianças sobre a Covid-19

Laís Lilia Santos da Costa é professora de uma escola de educação infantil no município de Apodi. Ela conta que decidiu criar a historinha em forma de vídeo para ensinar as crianças sobre os cuidados de prevenção que elas devem ter com relação ao coronavírus, mas sem deixá-las em pânico com a doença.

Todos os dias os noticiários informam as pessoas sobre as situação da pandemia do coronavírus no país e fala sobre medidas de prevenção à doença. Mas e quanto às crianças, como conscientizá-las sobre o problema?

Foi pensando nesse público infantil que a professora Laís Lilia Santos da Costa, do município de Apodi, decidiu criar uma história lúdica, para não apenas a ensinar sobre prevenção, mas tirar dessas crianças o pânico causado pela doença.

Laís contou ao MOSSORÓ HOJE que a ideia surgiu quando a filha de 7 anos assistiu a uma notícia sobre o assunto e chegou pra ela chorando, dizendo que não queria mais voltar para a escola, por medo do coronavírus.

A professora já havia conversado com a filha sobre o motivo de precisarem ficar a em casa, mas diante da situação, começou a pensar em alternativas para amenizar as preocupações da criança.

“Depois do que aconteceu com minha filha eu já fiquei atenta. Então eu precisei resolver umas coisas pra minha mãe, porque ela é do grupo de risco, e vi as pessoas que estão trabalhando no serviço essencial muito preocupadas em se autoproteger, mas de uma forma egoísta, sem olhar para o próximo. E eu fiquei com aquilo na cabeça: ‘como será que está chegando essa história do coronavírus para as crianças?’”, contou.

Ela conta que chegou a pesquisar na internet vídeos que pudessem explicar o coronavírus às crianças, mas não encontrou.

Professora da educação infantil, a jovem já tem costume de contar historinhas para seus alunos, mas, em meio a pandemia, teve que encontrar uma alternativa para alcançar a todos sem sair de casa.

Foi quando surgiu a ideia de criar a história e gravar o vídeo. Laís explica que a intenção é explicar às crianças de uma forma que elas entendam, mas que não as traumatize a ponto de não quererem mais ir para a escola ou sair de casa.

A história “O Viajante” fala sobre um viajante que rodou o mundo todo deixando, sem saber, uma “lembrança” que deixava as pessoas doentes. Na narrativa, Laís lembra que ninguém quer ficar doente, então as crianças podem ajudar ficando em casa e lavando bem as mãos.

No vídeo, ela ainda ensina como lavar corretamente as mãos, a maneira certa de tossir ou espirrar e lembra as crianças de fecharem bem a torneira para evitar o desperdício de água.

A história foi compartilhada, inicialmente, apenas com os alunos da professora, mas depois se espalhou para outras crianças da cidade. Esta semana, um perfil de Instagram ligado à Pedagogia, de São Paulo, também compartilhou a iniciativa da professora.

Laís disse que já está pensando em uma nova história para contar as crianças em forma de vídeo e deixá-las cada vez mais bem informadas sobre a pandemia.

Os vídeos podem ser acompanhados no perfil do Instagram da professora, pelo @laisliliasantosda.