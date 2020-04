Governadores poderão restringir tráfego nas rodovias do Nordeste

Nesta quinta-feira (16) o Comitê Científico do Nordeste para o enfrentamento da COVID-19 emitiu um boletim com sugestões de medidas que devem ser tomadas pelo governadores para evitar a disseminação da doença.

O boletim leva em consideração dados dos órgãos de saúde dos Estados e projeções matemáticas que permitam maior sustentação para a tomada de decisões por parte dos governadores.

Foram sugeridas 4 medidas, dentre elas a mais dura é a restrição de tráfego nas rodovias do Nordeste.

“Considerando todas as projeções de ampliação do número de infectados e da já conhecida velocidade de contágio desse vírus, o que desafia a capacidade de qualquer sistema de saúde do mundo em atender de maneira adequada sua população, recomendamos que as medidas de restrição de mobilidade sejam ainda mais rígidas, devendo-se proibir, em todos os Estados do Nordeste, o tráfego intermunicipal e interestadual, garantindo, porém, a segurança dos profissionais de serviços essenciais, com destaque para o transporte de alimentos e materiais de saúde”, diz o boletim.

As demais ações aprovadas pelo comitê durante reunião nesta quinta-feira, estão a criação de uma brigada emergencial de saúde, a proteção às equipes de saúde por meio de investimento e distribuição de EPIs e a implantação imediata do aplicativo Monitora Covid-19, para acompanhamento da doença nos estados.

“O Brasil ainda tem apenas 2,2 médicos por mil habitantes, sendo que, na região Nordeste, esse número era, em 2018, de 1,55 médicos por mil habitantes. É preciso reconhecer que no interior dos Estados a vulnerabilidade social e a escassez de atendimento médico são ainda maiores”, diz o boletim ao sugerir a criação da brigada emergencial.

Quanto ao aplicativo Monitora Covid-19, ele será disponibilizado pelo Consórcio Nordeste. O comitê também sugere a realização de ampla campanha de comunicação para o envolvimento da população.

“Este aplicativo nos dará melhores condições para atendimento remoto, ampliação das possibilidades de diagnóstico precoce, isolamento dos casos confirmados e monitoramento da cartografia do contágio. Assim, também é necessário buscar soluções tecnológicas para que, por meio do aplicativo, se produza mapas de calor e se conheça, em tempo real, dados do fluxo rodoviário e urbano. Deve-se buscar, com isso, identificar como vírus está se espalhando e quais cidades e bairros tornaram-se hubs de disseminação”, diz.

