Adolescente troca arte por alimentos para doação em Mossoró

O estudante Antônio Arthur Russo Firmino, de 13 anos, faz desenhos com grafite e tomou a iniciativa de doar sua arte em troca de doação de alimentos para famílias e instituições da cidade que estão passando necessidade durante a pandemia do coronavírus; As doações conseguidas pelo menino estão sendo entregues à Paróquia de Santa Luzia e distribuídas conforme pedidos realizado ao Padre Flávio Augusto.