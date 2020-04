Ocupação de leitos por pacientes com Covid-19 chega a 33% no RN. O número subiu 5% em 24h. Os dados forem apresentado durante a coletiva de imprensa da Sesap, nesta quarta-feira (22). O número de pacientes contaminados subiu para 646, com 29 óbitos registrados; número de pessoas recuperadas é 289

O Rio Grande do Norte chegou a marca de 646 casos positivos para a Covid-19. Já o número de óbitos causados pela doença chegou a 29 nesta quarta-feira (22).

Os informações foram confirmadas pela Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sesap), durante a coletiva diária realizada para atualizar os números e as medidas de combate a doença.

Segundo a Sesap, cresceu também a ocupação de leitos no estado disponíveis para atendimento aos casos de contaminação pelo novo coronavírus. A ocupação já é de 33%, um aumento de 5% com relação ontem (21).

O secretário adjunto de Saúde do Estado, Petrônio Spinelli, diz que o crescimento na ocupação de leitos é preocupante, principalmente devido ao longo tempo que a doença exige de permanência do paciente da UTI.

"A Covid-19 tem tempo longo de internação em UTI em relação a outras patologias. São 14 dias de UTI por isso a situação é muito preocupante. Há dois dias era 21%, ontem passou a 28% e chega hoje a 33% dos leitos ocupados. O Governo do RN continua empenhado em abrir mais leitos, mas é preciso reduzir a contaminação e a ocupação de leitos", afirmou.

O secretário enfatizou que o comportamento social é que vai orientar se o RN entra ou não em colapso do sistema de saúde.

"O isolamento social e o uso de máscara são medidas fundamentais. Ampliar a proteção aos idosos, às pessoas com comorbidades também é fundamental. Precisamos manter o isolamento em 60% e reduzir a ocupação de leitos a 30% os próximos dias".

AÇÕES CONJUNTAS

O vice-governador Antenor Roberto também alertou para a fase de contaminação interna que provoca o aumento das ocorrências.

"Não podemos achar que estamos em situação melhor. Ressaltamos ao prefeito de Natal e à prefeita de Mossoró a importância das ações integradas com o Governo do Estado. São as maiores cidades, as maiores populações e onde há mais casos", afirmou Antenor.

Ele ainda chamou atenção para que os prefeitos que estão recebendo recursos para a assistência aos casos de Covid-19, devem aplicar, exclusivamente, nesta destinação.

"O Governo do Estado e as prefeituras devem ter uma integração política e administrativa para alinhar ações e alcançar resultados positivos", ressaltou, para lembrar que "essa pandemia tem perfil diferente, desconhecido, que vai mudando. A doença é subnotificada, pois os testes são insuficientes. Toda informação sobre Covid é parcial em todo o mundo. O momento é de muita solidariedade e de respeitar as regras de proteção".