Foro de Moscow: Moro pula do barco; como ficará o governo Bolsonaro agora?

O Foro de Moscow desta quinta-feira (23) destaca a saída do ministro da Justiça. Sérgio Moro, do Governo Bolsonaro. Ele criticou a "insistência" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a troca do comando da Polícia Federal. O jornalista da Agência Saiba Mais, Rafael Duarte, comenta.

