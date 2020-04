Governo e empresários distribuem alimentos, 6 mil máscaras e 900 litros de álcool

Neste sábado (25), haverá a primeira ação para entrega de donativos às famílias de baixa renda, idosos e seus cuidadores no interior do Rio Grande do Norte. A Parceria do Governo do RN com as empresas e a sociedade acontece por meio dos programas RN + UNIDO e RN + PROTEGIDO, que favorecerá 1.000 famílias.

Nesta ação serão beneficiadas 22 instituições filantrópicas que cuidam de idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade social, localizadas em Natal Mossoró, Caicó, Goianinha e Baía Formosa.

Serão distribuídos cestas básicas, 2 mil litros de bebida láctea, 6 mil máscaras e 900 litros de álcool etílico. As instituições que receberão as doações atendem cerca de 3.000 pessoas, e na oportunidade receberão orientação sobre prevenção ao novo coronavírus (COVID-19). Orientações de prevenção como adotar o distanciamento social mínimo 1,5 m, uso de máscaras, limpeza das mãos, entre outras informações.



Ao longo da semana, ainda serão distribuídos 8 mil litros de bebidas lácteas em 40 municípios do RN, chegando a 80 instituições e comunidades, favorecendo mais de 5.000 pessoas.







O RN + UNIDO





O RN + UNIDO é uma ação social do Governo do Estado do Rio Grande do Norte para o enfrentamento dos efeitos colaterais do coronavírus (COVID-19) na sociedade, em especial na população de baixa renda, numa parceria com a Associação dos Supermercados do Rio Grande do Norte (ASSURN) e apoio do Ministério Público Estadual. A ação é instituída pelo Decreto Estadual 29.613, de 14 de abril de 2020.

A ação consiste em obtenção de doações junto a população, no momento das suas compras, dentro do estabelecimento comercial associado à ASSURN, de alimentos não perecíveis e materiais de limpeza e higiene pessoal, conforme relação indicada pelo Governo, os quais serão destinados às famílias com vulnerabilidade social, de acordo com cadastro da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS), órgão do Governo responsável por assessorar, monitorar e avaliar as políticas de assistência social nos 167 municípios do RN e por desenvolver e programas sociais de combate à pobreza no âmbito do estado.

A logística de coleta, armazenamento e distribuição das doações ficará sob a responsabilidade da Defesa Civil do Estado, Forças Armadas, Cruz Vermelha e CONAB, contando também com apoio dos diversos grupos voluntários. A fiscalização do projeto, em todas as suas fases, inclusive até a entrega dos produtos aos beneficiários, será do Ministério Público Estadual.





O RN + PROTEGIDO





O programa RN+ Protegido é uma parceria do Governo do Estado com as indústrias de confecção do RN, em especial a Guararapes e Coteminas, além do Sindicato da Construção Civil no RN (Sinduscon), e vai permitir 7 milhões de máscara para doação, preferencialmente a trabalhadores e servidores públicos que atuam em atividades essenciais, aos idosos e seus cuidadores, e trabalhadores e a população em geral com renda até três salários mínimos.

A ação foi pensada para o enfrentamento dos impactos da calamidade pública decorrente do novo coronavírus no Estado do Rio Grande do Norte. O uso de máscaras é mais uma das medidas que, somada às demais recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos, visam interromper o ciclo da COVID-19.

Neste projeto o Governo vai investir R$ 3 milhões por meio de ação do Governo Cidadão. As empresas parceiras vão doar matérias-primas para confecção, bem como peças prontas abaixo do preço de custo. Dois milhões de máscaras do projeto serão disponibilizadas aos municípios através da Femurn, sob orientação das suas secretarias de saúde pública e assistência social.





TRANSPARÊNCIA

Todas as doações e máscaras recebidas e as destinações/beneficiários serão evidenciadas no Portal da Transparência do Governo do RN (http://transparencia.rn.gov.br/).





PARA TER ACESSO À DOAÇÃO

As prefeituras, instituições e entidades em geral, para serem beneficiado pelo Programa, devem enviar email para rnunido@rn.gov.br . As dúvidas podem ser sanadas pela Central de Atendimento (84) 3190-0700, opção 3.





BALANÇO DAS DOAÇÕES

As doações aos Programas (RN + UNIDO e RN + PROTEGIDO) estão estimadas em R$ 1,4 milhão até essa sexta, 24. São mais de 200 mil máscaras, 40 mil litros de álcool, 12 mil litros de água sanitária, 39 mil luvas, 4 mil toalhas, 180 colchões e travesseiros, 2 toneladas de alimentos, entre outros.

Até o momento foram beneficiadas 23 unidades hospitalares do RN, 64 entidades assistenciais, 70 mil máscaras estão sendo distribuídas aos municípios, 20 mil para a segurança pública, 20 mil para a saúde pública, 20 mil para entidades assistenciais. 30 mil máscaras foram distribuídas aos trabalhadores de supermercados, limpeza urbana e condutores de ônibus urbanos; 10 mil mascadas estão sendo distribuídas nas filas dos bancos, lotéricas e moradores de rua.