“Força-tarefa” para frear proliferação do Aedes aegipty em Tibau

De acordo com a secretária municipal de saúde, Márcia Cristina, a força-tarefa iniciou priorizando os bairros considerados mais críticos, por estarem com os índices de infestação acima do recomendando

Desde a última quinta-feira, 23, o carro fumacê começou a rodar por Tibau, tendo início às 5h da manhã, e funcionando nos dois turnos.

O intuito é combater o mosquito Aedes aegypti– transmissor da dengue, zika e chikungunya – de maneira simultânea no município de Tibau.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Márcia Cristina, a força-tarefa iniciou priorizando os bairros considerados mais críticos, por estarem com os índices de infestação acima do recomendando. No entanto, a operação será realizada tanto na sede quanto na zona rural do município.

Ela destaca a necessidade da população também fazer a sua parte, tomando os cuidados necessários e que são do conhecimentos de todos, tendo a consciência de que a participação de cada um é fundamental.

“Portanto, conclamamos os cidadãos de Tibau para estarem juntos conosco em mais uma batalha contra este mosquito. Desta forma tenho certeza que vamos sair vencedores”, disse.

O trabalho é todo orientado por Lázaro França, coordenador regional das arboviroses da Regional de Saúde, e que ressalta que serão realizados um total de três ciclos, sendo que cada ciclo compreende todo município.

De acordo com Lázaro França, esse trabalho deve durar em torno de quinze dias, tendo em vista a realização dos três ciclos e demanda esse tempo. “Na localidade rural tem um pouco mais de facilidade de debelar os focos, pela menor quantidade de residências, de terrenos baldios, sendo o trabalho mais eficaz”, observa o coordenador das arboviroses.

Em relação aos terrenos baldios, as residências fechadas, a prefeitura está solicitando que seus proprietários possam realizar a limpeza, que não é de responsabilidade da prefeitura, para que evitem os focos do mosquito transmissor da dengue e possam colaborar para evitar a sua proliferação.