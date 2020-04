Tendinite pode afetar mais de cinco partes do corpo; conheça quais são

O corpo humano possui mais de quatro mil tendões, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma a cada 100 pessoas sofre com a dolorosa tendinite que é a inflamação de algum desses tendões. O excesso de esforço durante trabalho ou atividade física pode causar esse fenômeno.

Segundo o fisioterapeuta do Hapvida, Dr Alexandre Magno, os tipos mais comuns da doença ocorrem no joelho - tendinite patelar, também conhecida como joelho do saltador, geralmente atinge atletas com atividades que requerem a extensão súbita do joelho, como corrida, salto e chutes, levando a microtraumas no tendão patelar.

No ombro provoca dor em toda a articulação ou em um local específico da região, podendo irradiar para o braço.

As incidências podem ser sentidas também no quadril, mãos, pulso, calcanhar de aquiles ou pés, cada uma geram sintomas que atrapalham a rotina do paciente.

Dor local, que pode irradiar para toda musculatura ao redor; Fadiga; Perda de força; Fisgadas e dores ao se movimentar; Inchaço; Vermelhidão; Formigamento; Perda da mobilidade e Atrofia muscular são alguns dos sintomas mais comuns.

De acordo com o fisioterapeuta, o fortalecimento e alongado dos tendões é fundamental para o tratamento, o que varia conforme o grau da doença. Na fase aguda, por exemplo é necessário restringir os movimentos da área afetada.