Ex-primeira-dama de Severiano Melo morre de Covid-19 em Mossoró

A Secretaria de Saúde de Mossoró confirmou, na manhã desta terça-feira (28), o décimo segundo óbito provocado pelo coronavírus em Mossoró.

A vítima é Gorete Monteiro, de 67 anos, natural do município de Severiano Melo, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Ela era esposa do ex-prefeito do município, Silvestre Monteiro, e foi primeira dama por três mandatos.

Gorete estava internada desde o dia 20 de abril, em um hospital privado da cidade, com diagnóstico confirmado para Covid-19 e morreu por volta da 1h45 desta terça. Era diabética e tinha doença renal crônica.

Amigos da família dizem que Gorete foi uma das melhores primeiras-damas que o município de Severiano Melo já teve.

“Ela era muito humilde e prestativa. Nunca se negou a ajudar quem precisava na cidade. Na gestão de Silvestre Monteiro a casa da família na cidade estava sempre de portas abertas para receber a população”, disse uma amiga da família.

Gorete também era prima do vigário geral da Diocese de Santa Luzia, em Mossoró, Padre Flávio Augusto. Ele emitiu uma nota comunicando o falecimento da prima, informado que o enterro será realizado em Severiano Melo e pedindo que haja a compreensão de todos para que não haja aglomerações.

Veja a nota completa:

“É com a dor que não cabe no nosso peito, que a família de Gorete Melo vem informar seu falecimento. Deus precisou de nossa guerreira mais cedo e nos cabe agora rezar para que ela descanse em paz.

A família estar fazendo no momento os trâmites burocráticos e comunica que seu sepultamento ocorrerá o mais breve possível em Severiano Melo. Infelizmente em virtude da doença, pedimos a compreensão de todos para que não haja aglomeração. Muito em breve, com a permissão de Deus, iremos todos nos rever, nos abraçar e rezar em uma missa.

Neste momento nossa despedida será em oração por ela, pela família e por todos nós.

Que Deus nos abençoe e nos proteja

Silvestre Monteiro, filhos e família